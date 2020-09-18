دليل الشهادات الأجنبية المعادلة للشهادات الفنية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أعمال تنسيق الدبلومات الفنية عام 2020، حيث ينتظر طلاب المدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة، أو طلاب الشهادات الأجنبية التي تعادل الشهادات الفنية بدء أعمال التنسيق لتحديد الكليات التي من الممكن أن يلتحقوا بها.

وتستعرض "الوطن" بيان الشهادات الأجنبية التي صدرت قرار بمعادلتها بالشهادات الفنية، وفق الموقع الإلكتروني للتنسيق كالتالي:

وجاءت خطوات تنسيق رغبات الدبلومات الفنية من خلال دخول الطالب على موقع التنسيق، وتحديد نوع المؤهل (صناعي، تجاري، زراعي، سياحي) 3 سنوات أو 5 سنوات، ويسجل الطالب رقم الجلوس والرقم السري المدرج باستمارة النجاح، ثم يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، ويجب الضغط على الخطوة التالية.

وينصح الطالب بالاحتفاظ بالرقم السري لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها، ويسجل الطالب رغباته بنفسه لمراجعتها وطبعها ويتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

وجاءت خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- يقوم بالضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- يتم الضغط على نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية.

- وبمجرد الدخول لصفحة نتيجة التنسيق، تظهر أيقونة "اختر مصدر الشهادة" لاختيار شهادة الدبلوم الفني التي حصل عليها الطالب سواء كانت الشهادة الفنية الصناعية أو الفنية التجارية والفندقية أو الفنية الزراعية أو المعاهد الفنية.

- وتظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات الطالب والتي يجري إدخالها.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الدخول الذي تسلمه من المدرسة أو المعهد.

- يجري إدخال الرقم السري الخاص به، من خلال لوحة المفاتيح الموضحة على الشاشة وليس من لوحة مفاتيح الموبايل.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.