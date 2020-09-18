رئيس التحرير

محمود مسلم

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
12:39 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بأسوان

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بأسوان

انطلقت اليوم الجمعة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك لمدة 3 أشهر متواصلة، عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز الإقليم المختلفة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، إن مديرية الشؤون الصحية بأسوان استعدت لانطلاق المبادرة، والتي بدأت اليوم وتهدف إلى الكشف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض، والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وفحص جميع المواطنين فوق 40 عامًا.

اقرأ المزيد:

لأول مرة منذ أشهر.. "صحة أسوان" تعلن "صفر" إصابات كورونا

بشرة خير.. "صحة أسوان" تعلن شفاء 40 مصاب كورونا خلال 48 ساعة

محافظ أسوان عن التعامل مع إصابات كورونا: صحة المواطن فوق أي اعتبار

"صحة أسوان" تعرض إجراءات التعامل الجديدة مع كورونا على المحافظ

صحة أسوان: اكتشاف 24 حالة كورونا من أهالي أسوان منذ بداية ظهور الوباء

صحة أسوان: 15 مصابا من أبناء المحافظة منذ ظهور كورونا

عاجل.."صحة أسوان": اكتشاف حالتين جديدتين بكورونا مخالطين لمريض

"صحة أسوان" تنفذ حملات تطهير للوقاية من فيروس كورونا

صحة أسوان تعقم المساجد والكنائس والأماكن العامة للوقاية من كورونا

بعد ظهور كورونا.. تعرف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها "صحة أسوان"