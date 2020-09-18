انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بأسوان

انطلقت اليوم الجمعة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك لمدة 3 أشهر متواصلة، عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز الإقليم المختلفة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، إن مديرية الشؤون الصحية بأسوان استعدت لانطلاق المبادرة، والتي بدأت اليوم وتهدف إلى الكشف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض، والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وفحص جميع المواطنين فوق 40 عامًا.