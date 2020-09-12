بجوائز مالية 10000 جنيه.. تفاصيل مسابقة Camping film من الشباب والرياضة

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مبادرة - اعرف بلدك..online، مسابقة Camping film في مجال الأفلام القصيرة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للمسابقة، الشروط، قيمة الجوائز، اخر موعد للتقديم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل مسابقة Camping film من الشباب والرياضة

ـ المسابقة خاصة بالمرحلة العمرية من سن 18 حتى 40 عامًا.

ـ تدور فكرة المسابقة عن اعداد فيلم قصير عن الأماكن الأثرية والسياحية بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الأماكن التي تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رحلات اعرف بلدك إليها سواء أكانت معسكرات صيفية أو شتوية.

ـ وتختص المرحلة الأولى بإعداد فيلم قصير عن إحدى المحافظات الآتية :-

( القاهرة/ الجيزة/ القليوبية/ الفيوم / بني سويف )

شروط التسابق

ـ مدة الفيلم لا تزيد عن خمس دقائق.

ـ تصوير الفيلم بأي كاميرا متاحة (مسموح بكاميرا المحمول).

ـ يراعى جودة الصوت والصورة.

ـ يراعى كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

ـ تستبعد الأفلام التي يستعان فيها بمحترفين في مجال الاخراج.

ـ يفضل أن يكون المتقدم بالفيلم هو مخرج العمل.

ـ ضرورة وضع مقدمة ونهاية للعمل (تتر) من داخل مدة الفيلم الأساسي (خمس دقائق) متضمنة أسماء فريق العمل والمخرج.

ـ ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

ـ يقوم الشباب باستيفاء بيانات استمارة المشاركة الموجودة على البوابة ورفعها على بوابة مصر للشباب والرياضة.

ـ يشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط.

ـ أن يكون العمل إبداعاً أصيلاً لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اَخر ولم يحصل على جائزة في أي مسابقة.

ـ قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن عليها.

ـ يقوم المشارك برفع الفيديو على google drive او media fire أو أي موقع لرفع الفيديوهات وإرسال اللينك على بوابة مصر للشباب والرياضة على الرابط:

https://www.emys.gov.eg/moy/forms/…

ـ يتم فرز الأعمال المقدمة ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الافلام التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة.

ـ يقوم بتحكيم المسابقة الأستاذة الدكتورة/ غادة جُبارة.

الجوائز المالية للمسابقة

يتم منح الفائزين جوائز مالية كما يلي :

المركز الأول: 3000 جنيه.

المركز الثاني: 2500 جنيه.

المركز الثالث: 2000جنيه.

المركز الرابع: 1500 جنيه.

المركز الخامس: 1000 جنيه.