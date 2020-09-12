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محمود مسلم

"الشباب والرياضة" تنظم قوافل ثقافية متنقلة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
01:48 م | السبت 12 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تنظيم الإدارة العامة للشباب بالمديرية قوافل ثقافية متنقلة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق لتجوب مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الشباب، أن القوافل الثقافية المتنقلة من المقرر انطلاقها بمراكز شباب تلبانة بمركز ومدينة منيا القمح يوم الخميس17 سبتمبر 2020 ومركز شباب القنايات يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، ومركز شباب الهوابر بمركز ومدينة ديرب نجم يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.

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