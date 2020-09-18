موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة غدا والقنوات الناقلة لها

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، غدا السبت الموافق 19 سبتمبر، في إطار منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة على استاد القاهرة الدولي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي الدوري المصري برصيد 72 نقطة، فيما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة.