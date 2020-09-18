انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، بجميع الوحدات الصحية في كافة مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة للمدن.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واكتشاف الأمراض المزمنة لتسهيل العلاج والشفاء.

وأوضح أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق 40 سنة، وكذلك المواطن في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بارتفاع نسبة السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والحد من مضاعفاتها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن خدمات المبادرة تتمثل في الكشف المبكر عن مرضى السكري، وضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، وصرف العلاج بشكل دوري، وتوعية المواطن.

وأكد أن نظام العمل في المبادرة على مدار 7 أيام، ويكون على فترتين، للتسهيل على المواطنين، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 3 مساءً، وحتى الساعة 9 مساءً، والكشف والعلاج مجانًا وبالرقم القومي فقط.