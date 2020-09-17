محافظ جنوب سيناء يقدم درع المحافظة لجامعة حلوان

قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتور ماجد فهمي نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وطلاب وطالبات قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية، لما قاموا به من أعمال فنية نتجت عنها جدارية بطول طريق الكورنيش بمدينة طور سيناء، تحت إشراف الدكتورة ريهام بهاء، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

وقدم المحافظ درع المحافظة، للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وآخر للدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وتسلمته نيابة عنهم الدكتورة ريهام بهاء، كما قدم المحافظ بعض الهدايا تذكارية للطالبات مثمنا جهودهم المتميزة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الجدارية التي قام برسمها طلاب وطالبات كلية الفنون التطبيقية، تعد لوحة فنية فريدة تعبر عن تاريخ وحضارة سيناء، والتراث السيناوي بما يتضمنه من عادات وتقاليد القبائل البدوية، مما كان له بالغ الأثر لجعل منطقة الكورنيش مزارًا يقبل عليه مواطني المدينة وروادها .