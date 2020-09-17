جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ بسبب تغيرات الطقس

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة الطوارئ القصوى، عقب حدوث تغيرات في حالة الطقس ببعض مدن المحافظة، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن حالة الطقس على مستوى جميع مدن المحافظة مازالت مستقرة حتى الآن، وجميع الطرق والمواني والمطارات تعمل بشكل طبيعي، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وقال المحافظ إنه جرى الاستعداد لموسم السيول على مستوى جميع مدن المحافظة، من خلال ثلاث محاور رئيسية، إحداها محور التخطيط عن طريق إعداد خطة شهرية لتطهير المخرات، وتحديث خريطة مخاطر على مستوي المحافظة باستمرار، ومراجعة جميع الخطط والسيناروهات الخاصة بإدارة أزمة السيول وتحديد الأدوار المنوط بها كل جهة .

وأضاف المحافظ أن المحور الثاني يتضمن التنسيق والمتابعة بين الوحدات المحلية بالمدن، ومديرية الطرق والكباري لجاهزية المعدات الثقيلة، التنسيق مع مركز العمليات بالمحافظة، وبحوث الموارد المائية، والمعهد القومي للبحوث بالقناطر الخيرية، لوصول الإنذار إلى مركز العمليات بالمحافظة في نفس الوقت الذي يصل فيه إلى القناطر الخيرية.

وأشار المحافظ إلى أن المحور الثالث يتضمن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى تنفيذها خلال المرحلة الأولى لحماية المحافظة، من خلال قيام لجان من إدارة المياه الجوفية بمتابعة كفاءة البحيرات وتطهير السدود ومخرات السيول، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إمداد جميع المدن بطلمبات شفط المياه ثابتة وطافية، وإمداد مدينة سانت كاترين بتليفون "ثريا" للاستخدام في حالة قطع الاتصالات، ورفع كفاءة كافة المعدات الثقيلة، وتمركزها في المناطق الأكثر عرضه للسيول، ورفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة وتدعيم معسكري إغاثة لخليجي السويس والعقبة، وتوفير كافة المهمات اللازمة لذلك.