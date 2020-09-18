بتعاملات 3 مليون جنيه.. ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام ( حاصل على دبلوم - مقيم بالبحيرة ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها ، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه .

أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 3 مليون جنية مصرى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .