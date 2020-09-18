ضبط 250 طربة حشيش و158عبوة أمنشطات ومكملات غذائية مهربة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .. حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من محافظتى (الإسماعيلية ، الشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى :

ضبط (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 4 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) حال إستقلالهما سيارة تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية .

ضبط (عدد 21 لفافة لمخدر البانجو "هيدرو" وزنت 10,500 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية .

ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية .

ضبط (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام ، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج .

ضبط 158 عبوة أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مهربة

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عددها ( عدد 158عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة من الخارج الغير مسجلة بوزارة الصحة فضلاً عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة ) .. داخل شركة مكملات غذائية مملوكة لـ ( مستخلص جمركى - مقيم بالقاهرة ) .

بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة وأبدى إستعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك وتسوية الرسوم المستحقة على الأدوية المضبوطة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .