وزير الشباب يشيد بدور معسكر "زهرة المخيمات" في الترويج السياحي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المشارك في فعاليات معسكر زهرة المخيمات الذي أطلقته الوزارة تحت شعار "مغامر التعلم"، بمدن سانت كاترين ودهب ونويبع في محافظة جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ البرنامج الخاص بالمعسكر.

وقال محمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، إن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، أثنى خلال اللقاء على دور الشباب المشارك في المعسكر للترويج سياحيًا للمدن السياحية بجنوب سيناء، وإبراز المقومات السياحية المختلفة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن 200 شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر شاركوا في المعسكر، من سن 15 حتى 25 سنة، وأجروا زيارة لمدينة سانت كاترين ودهب ونويبع، للقيام بالأنشطة الرياضية البحرية، والغوص، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المعسكر يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية الخاصة بتعليم مهارات الألعاب البحرية، وغوص وإنقاذ، والطيران بالباراسيل، وتنظيم مسابقات في الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم والطائرة الشاطئية، ومهارات حياتية، شراع وتجديف، إضافة إلى محاضرات في التنمية البشرية.

واستمرت فعاليات المعسكر على مدار 5 أيام، ومن المقرر أن يغادر الشباب اليوم للعودة إلى القاهرة.