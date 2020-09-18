إبراهيم الحمايدة أمينا عاما لـ"حماة الوطن" بالمنيا

أصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين إبراهيم طلعت محمود الشهير بإبراهيم الحمايدة أمينا لحزب حماة وطن بالمنيا، خلفا لشمس الدين نور الدين.

وإبراهيم طلعت محمود حسن شهرته إبراهيم طلعت الحمايده، مقيم بقرية داقوف بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، ولد عام 1963، حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وتولى رئاسة مجلس إدارة جمعية السراج لكفالة المجتمع.

كما شغل منصب مفوض عام المنيا ونائب رئيس حملة دعم مؤسسات الدولة، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بحملة اللواء زغلول مهران، وعميد قبيلة الحمايدة بمصر وعضو لجنة المصالحات، وترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عن حزب حماة الوطن، ولم يحالفه الحظ.