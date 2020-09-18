رئيس التحرير

محمود مسلم

إبراهيم الحمايدة أمينا عاما لـ"حماة الوطن" بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
01:37 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
ابراهيم الحمايدة

ابراهيم الحمايدة

أصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين إبراهيم طلعت محمود الشهير بإبراهيم الحمايدة أمينا لحزب حماة وطن بالمنيا، خلفا لشمس الدين نور الدين.

وإبراهيم طلعت محمود حسن شهرته إبراهيم طلعت الحمايده، مقيم بقرية داقوف بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، ولد عام 1963، حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وتولى رئاسة مجلس إدارة جمعية السراج لكفالة المجتمع.

كما شغل منصب مفوض عام المنيا ونائب رئيس حملة دعم مؤسسات الدولة، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بحملة اللواء زغلول مهران، وعميد قبيلة الحمايدة بمصر وعضو لجنة المصالحات، وترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عن حزب حماة الوطن، ولم يحالفه الحظ.

اقرأ المزيد:

قائد قوات حرس الحدود: المنيا تتصدر الهجرة غير الشرعية في 2019 و2020

زحام لحجز الرقم والرمز: ألوان الطيف السياسي في تقديمات "نواب" المنيا

اعتماد مخططات توصيل الصرف وإحلال أعمدة الإنارة بقرى مركز المنيا

محافظ المنيا يبحث سرعة الفصل في القضايا مع وفد "النيابة الإدارية"