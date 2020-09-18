اليوم.. لقاء "العدايل" رامي رضوان وحسن الرداد على شاشة dmc

يحل الفنان حسن الرداد، ضيفا على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه صهره الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، اليوم الجمعة.

في أول لقاء إعلامي بينهما، يحتفل الرداد بنجاح فيلمه الجديد "توأم روحي" في سهرة خاصة بالبرنامج، كما يتحدث عن أهم الأمور الفنية والشخصية، لا سيما العديد من المواقف الطريفة التي تجمعه برامي رضوان والعائلة عموما.

يبث اللقاء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة dmc.

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

تدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.