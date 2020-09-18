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محمود مسلم

ضبط 2000 سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات 

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الوطن
01:16 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2000) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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