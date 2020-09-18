123 مرشحًا محتملًا لـ"النواب" بالمنيا

أعلنت مصادر قضائية في المنيا، اليوم، عن تقدم 123 مرشحًا محتملًا بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بمحكمة المنيا الإبتدائية.

وشددت اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشح علي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة، ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين لقبول الأوراق منعا للتزاحم، وتسهيلا على المرشحين.

تضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الرحمن هارون، المفتش القضائي الأول، المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المستشار أحمد أبو الليل، بمجلس الدولة، المستشار وليد فهمي، بهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.

وشهد مجمع المحاكم تواجد أمني مكثف بقيادة اللواء محمد ضبش مساعد مدير الأمن، والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا.