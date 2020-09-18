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محمود مسلم

وفاة مدير "حميات بسيون" بكورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:48 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون

الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون

توفي الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل قسم العزل بالمستشفى العام، وجار تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

وكان الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون، ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة، وجرى تشخيصه أولا بالأشعة المقطعية وبعد زيادة الأعراض، تم إجراء مسحة وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم نقله إلى العزل الصحي داخل مستشفى كفرالزيات العام، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

في السياق نفسه نعت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وجميع العاملين بها ببالغ الأسى والحزن، وفاة الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون، وتقدمت بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

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