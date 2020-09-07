صحة الغربية تعزل مدير حميات بسيون لإصابته بكورونا

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، أنه تم رصد تقرير طبي حول إصابة الدكتَور ضياء فتحي العطفي مدير مستشفى حميات بسيون بفيروس كورونا المستجد، وعزله صحيا داخل مستشفى كفرالزيات العام.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مدير مستشفى الحميات قد أصيب بوعكة صحية عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء أشعة تشخيصية أولا بالأشعة المقطعية وبعد زيادة الأعراض.