توصيل شبكة غازات طبية جديدة بمستشفى حميات بسيون

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توصيل شبكة الغازات الطبية الجديدة بمستشفى حميات بسيون.

وأكد أن شبكة الغازات الطبية أكسچين وشبكة شفط مركزية، جرى تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المواصفات في توصيل شبكات الغازات الطبية.

وأشار إلى أنه سيجري تخصيص 15 سرير عناية متوسطة بالمستشفى، تخفيفا لمعاناة الناس، لافتين إلى أنه جار تنفيذ تركيب شبكة الغازات بمستشفى حميات زفتى وحميات كفر الزيات.

وأوضح الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، أنه سيتم إجراء التشغيل التجريبي للشبكة خلال أسبوع.