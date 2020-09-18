بدء أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة مدينة العمال بالمنيا

بدأت محافظة المنيا، أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية لمنطقة مدينة العمال، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والتطوير لتلك المنطقة من مياه شرب وصرف صحي- كهرباء- غاز طبيعي.

يأتي ذلك تنفيذاُ لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وإعادة تأهيل تلك المناطق بالكامل لتوفير حياة لائقة للأهالي.

وتقع مدينة العمال بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، الملاصقة لمنطقة روضة محفوظ، حيث تصل تكلفة المشروع التقديرية لحوالي 77 مليونًا و329 ألف جنيه.