بدء أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة مدينة العمال بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:02 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
مدينة العمال
بدأت محافظة المنيا، أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية لمنطقة مدينة العمال، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والتطوير لتلك المنطقة من مياه شرب وصرف صحي- كهرباء- غاز طبيعي.
يأتي ذلك تنفيذاُ لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وإعادة تأهيل تلك المناطق بالكامل لتوفير حياة لائقة للأهالي.
وتقع مدينة العمال بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، الملاصقة لمنطقة روضة محفوظ، حيث تصل تكلفة المشروع التقديرية لحوالي 77 مليونًا و329 ألف جنيه.