رئيس جامعة عين شمس: الأمم تقوم على التعليم الفني أكثر من الأكاديمي

أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بالإنجازات المتتالية التي تحدث في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على حدوث قفزة في التعليم العالي والجامعات المصرية.

وأضاف "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن التعليم العالي والجامعات هم القاطرة التي تنقل أي أمة من نقطة إلى أخرى، وأن الجامعات المصرية سواء الحكومية "حوالي 27 جامعة"، أو الخاصة "حوالي 12 جامعة خاصة"، أو حتى الأهلية "4 جامعات أهلية" تغطي كل التخصصات العلمية.

وأكد، أن الجامعات التكنولوجية ساهمت بشكل كبير في تطوير قطاع التعليم الفني وبها تخصصات من الممكن أن تطور من مهارات الطلبة والحصول على وظائف، وأن الأمم تقوم على التعليم الفني أكثر من التعليم الأكاديمي الأعلى مستوى لذلك أولته الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة.