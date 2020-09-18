رئيس جامعة بني سويف: طفرة كبيرة حدثت في التعليم العالي بمصر

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن توجهات القيادة السياسية كلها كانت لتطوير التعليم الأساسي والجامعي، مؤكدا أنه خلال السنوات الأخيرة حدث طفرة كبيرة في التعليم العالي من خلال تطوير ورفع كفاءة الجامعات الحكومية وزيادة أعدادها "كل محافظة الآن بها جامعة، 27 جامعة حكومية".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم أيضا زيادة أعداد الجامعات والمعاهد الخاصة وإنشاء جامعات أهلية حكومية، كما أن كان هناك قرار ببداية إنشاء جامعات أهلية تابعة للجامعات الحكومية وهو ما يفسر أن كل فئات المجتمع من الممكن أن تتلقي تعليمها بالطريقة المثلي.

وتابع، أن الدولة تسعي لتوفير جميع أنواع الجامعات المختلفة للطلاب وبإمكانيات كثيرة ومختلفة تستطيع أن تفيدهم، مشيرا إلي أنه تم إنشاء 4 جامعات تكنولوجية وهناك قرار بإنشاء 6 جامعات، وأن كل هذه التطورات تهدف إلي رفع جودة التعليم والتغيير في المناهج وتعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وأن الدولة تسعى بشكل كبير إلى رفع مستوى جودة التعليم.

وأكمل، أن هناك الكثير من الجامعات المصرية حاصلة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.