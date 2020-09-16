المنشآت الفندقية تعلن جاهزيتها لاستضافة ضيوف مونديال اليد 2021

قال هشام الشاعر، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق القاهرة والإسكندرية، جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27، المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 ينايرالمقبل.

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن مباريات البطولة، ستقام على 4 صالات مختلفة، هي الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، صالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بالسادس من أكتوبر، صالة برج العرب في الإسكندرية.

وأضاف الشاعر لـ"الوطن"، أن الوفود المشاركة ومشجعيها بالمجموعات التى ستقام مبارياتها بملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وبالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، سيقيموا بالفنادق الموجودة بمناطق مصرالجديدة والتجمع الخامس، ومدينة نصر والعاصمة الادارية.

أما المباريات التى ستقام بصالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بمدينة 6 أكتوبر، فسيقيم وفود الفرق المشاركة بها بفنادق 6 أكتوبر والجيزة، فيما سيقيم مشجعو الوفود المشاركة بالمجموعات التى ستقام مبارياتها ببرج العرب، بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار إلى انه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، خلال عمليات تسكين الوفود المشاركة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، خاصة أن عدد المشجعين المقرر حضورهم لتلك المباريات، يبلغ نحو 25 ألف مشجعا من مختلف أنحاء العالم، موضحا أن الفنادق المصرية لديها شهرة عالمية جيدة، فى استضافة كل الوفود والضيوف المشاركين فى الفعاليات العالمية، التى تستضيفها مصر.

البطولة دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري

وقال على غنيم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد، تمثل دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري في ظل مشاركة 32 منتخب عالمي للمرة الأولى.

ولفت إلى أن تصدر اسم مصر لنشرات الأخبار في العالم، طوال فترة البطولة يمثل عامل جذب إضافي للسياح، علاوة عن أن حضور أعداد كبيرة من الجماهير للبطولة، ونشر الصور على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتابعها ملايين الأشخاص، يمثل فرصة كبيرة لانتشار اسم مصر بصورة إيجابية بمختلف دول العالم.

ويشارك فى بطولة العالم لليد 32 منتخبا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات جاءت على النحو التالى:

المجموعة الأولى:

ألمانيا- المجر- أوروجواي- الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية:

إسبانيا- تونس- البرازيل- بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا- قطر- اليابان- أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك- الأرجنتين- البحرين- الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج- النمسا- فرنسا- منتخب من أمريكا الشمالية.

المجموعة السادسة: البرتغال- الجزائر- أيسلندا- المغرب.

المجموعة السابعة: السويد- مصر- التشيك- أحد منتخبات أمريكا الجنوبية والوسطى.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا- بيلاروس- كوريا الجنوبية- روسيا.