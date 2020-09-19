حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بثقته العاليه في نفسه، والتي تجعله في نظر من حوله مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.