ضبط طن دقيق وتحرير 51 مخالفة تموينية بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات ضبطت 1000 كيلو جرام دقيق دون فواتير.

كما شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والأسواق، وجرى تحرير 51 مخالفة تموينية منها 40 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - توقف - تصرف وتجميع - اختراق ماكينات مخابز - سجلات - أخرى).