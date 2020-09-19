تعليم الغربية تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، استعداداتها النهائية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 والمقرر بدايتها اليوم السبت، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأكد وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات 9025 طالبا وطالبة، سيخوضون الامتحان بدءً من اليوم، وأن المديرية انتهت من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان والبالغ عددها 17 لجنة، موزعة بـ 10 لجان للتعليم الثانوى الصناعى، ولجنتين للتعليم الثانوى الزراعى، و5 لجان للتعليم الثانوى التجاري والفندقى، حيث تم تجهيز جميع اللجان الفرعية بعدد 14 طالبا، وذلك طبقا للتعليمات الخاصة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد بين الطلاب أثناء سير الامتحان، بالإضافة إلى الانتهاء الكامل من التعقيم والتطهير لجميع مقار اللجان والاستراحات بمعرفة إدارة الأمن والأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأكد "حسن"، أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة بإجمالى 759 سريرا للرجال والسيدات، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على الجميع.

من ناحية أخرى، أوضح وكيل الوزارة أنه تم توزيع 17 كابينة تعقيم مزدوجة، وتم التركيب والتشغيل بجميع لجان مقار لجان الدبلومات الفنية بالمحافظة، بالإضافة إلى استلام أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات ومطهرات شخصية وأكياس قدم يدوى وأكياس قدم ماكينة، وزجاجات مطهرات، بالإضافة إلى ماكينات أكياس القدم، كما تم أيضا تسليم أجهزة الكاشف الحراري بالليزر لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، وكذلك تم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول وتم التوزيع على جميع لجان السير وكذلك لجان القطاع، سواء الإدارة أو لجان النظام والمراقبة أو مركز توزيع الاسئلة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لمتابعة سير الامتحان لحظة بلحظة وتذليل العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم، ومراعاة التعليمات والتنبيهات الخاصة أثناء سير الامتحان مثل حظر استخدام أدوات الغير أو تداول زجاجات المياه أو المشروبات أو المأكولات والتزام الطالب بتوفر احتياجاته وأدواته الشخصية.