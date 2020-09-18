أماني السويفي تستعد لتصوير "فوبيا" بالتعاون مع بتول عرفة

أعلنت شركة "لايف ستايلز" تعاون المطربة أماني السويسي‬⁩ والمخرجة ⁧‫ بتول عرفة، لتصوير فيديو كليب أغنية ⁧‫"فوبيا"‬⁩ من إنتاج ⁧‫الشركة.

تعاونت مؤخرا المخرجة بتول عرفة مع كارول سماحة بكليب "bonvoyage" وحقق أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب.

وتم التصوير وسط جائحة كورونا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

كما أعلنت بتول عن استعدادها للتعاون مع المطرب هاني شاكر في كليب جديد.