انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بأسيوط لعلاج الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، صباح اليوم، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020.

َوأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص، للحد من عدد وفيات الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنها تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، بالإضافة إلى المواطنين من سن 18 عاما إلى 40 عاما.

وأضاف "زين" أن الكشف والفحوصات اللازمة تتم بواسطة فرق مدربة من القطاع الطبي، منوها بأن مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء طوال أيام الأسبوع بالوحدات الصحية والميادين العامة.