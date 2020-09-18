وائل غنيم: عبدالله الشريف دوره يجهز للاحتلال التركي

رد وائل غنيم على المقاول الهارب محمد علي ودعواته وتحريضه مع أعداء مصر على النزول يوم 20 سبتمبر لإثارة الفوضى والبلبلة في البلاد.

وقال وائل غنيم، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، إنه كان يرى الحكومة المصرية والقائمين على الحكومة المصرية بصورة ليست جيدة نتيجة لرؤيته وظروف كانت حوله ونتيجة لظروف شخصية مر بها، "كنت جزء من الناس اللي شايفة الحكومة المصرية حكومة فاسدة وشوفتهم بعيني وقعدت معاهم بنفسي، وكنت شايف إنه لازم نوقع كل اللي فيها علشان نصلحها ونزلت في 2011.. وكنت صاحب الدعوة لـ25 يناير ومحدش يقدر يغير ده وسميت اليوم ده يوم الثورة على الظلم والفساد على صفحة خالد سعيد، كان مزروع جوايا حب للبلد وكنت زعلان على البلد وبقيت عامل روايا لنفسي إني عاوز أصلح العالم وأصلح مصر.. قولت يالا نثور وبعد مانثور النظام ده يقع ونعمل انتخابات ديمقراطية والشعب يختار ممثليه ودي كانت وجهة نظري ونزلت وقلت الشعب يريد إسقاط النظام".

وأضاف غنيم "كان وقتها الشعب فيه ناس كتير معندهاش مشكلة النظام ده يسقط، كان بالنسبالهم هييجي إيه أسوأ لأنه الدنيا كانت عمالة بتسوء، وفي 2010 الانتخابات اتزورت والحزب الوطني أخد 99% من المقاعد.. طيب كنا عاملين الانتخابات ليه.. أنا فاهم إنه وقتها الواحد مكانتش شايف إنه في أي مسار نخلص بيه من هؤلاء الفسدة، وكنت فاهم وقتها إنه وزارة الداخلية وخصوصا أمن الدولة هو الذراع اللي ممكن الفساد داخل الدولة ويحمي من الفساد في نفس الوقت، ولكن لو كان الشعب بيصلح من نفسه كانت السلطة هتصلح من نفسها لأن السلطة ماهي إلا مجموعة أفراد من الشعب".

ووجه وائل غنيم رسالة لكل من يعتقد أن الظلم ينتصر دائما، قائلا: "أنت بيتحشي دماغك طول الوقت والغضب اللي جواك ده مش بتاعك لوحدك ده ناس حاشية دماغك.. واللعبة اللي حاصلة في مصر دلوقتي حالا ومحمد علي قاعد بيطلع في كل حاجة بتتمول من قطر والمخابرات القطرية وبتوع تميم، معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور وأحمد سمير وعبدالله الشريف، ومحمد علي، وشباب الإخوان بتوع رصد اللي مش متربيين اللي بيآخدوا فلوس من القطريين علشان يتكلمو عن مساوئ البلد، الواد عمرو فراج عديم الرباية بيآخدوا فلوس من القطريين اللي لو حد عنده فتح بؤه على حاجة مش عاجباه بيآخد بالجزمة، بتتكلموا عن تطبيع البحرين والإمارات.. هو مش لما قطر طبعت كان في ناس في الشعب القطري كان رافض التطبيع؟.. حد قدر يفتح بؤه؟.. محدش بيفتح بؤه هناك.. إيه معنى حد قافل بوء الناس عنده بيدي فلوس لشوية أفراد علشان يشتمو بلدهم ويضعفوا منها.. الهدم سهل ياعبدالله ياشريف.. شاطر كرهت مليون واحد في جيشك؟.. حببت مليون واحد في الجيش التركي؟.. بتجهز للإحتلال التركي للدول العربية؟.. القطريين اتلمو على الأتراك لأنه واحد معاه فلوس ومحدش معبره والتاني معاه قوة كبيرة وخسر قوة كبيرة في حياته ونفسه يرجعلها".

واستكمل وائل غنيم: "الأتراك بيتغذوا على فكرة الخلافة وهما ولا كانوا خلافة ولاحاجة.. هما ناس بيشفطوا الشعوب وبيأثروا على ثرواتهم وبيحركوهم يمين وشمال.. أنت يامصري ياللي الأتراك لعبولك في دماغك أطلعوا من مصر.. والقطريين معندهومش ديمقراطية بس بيصرفوا مليارات على الأفراد.. يعني عبدالله الشريف كان مبيض محارة بسيط تحول لواحد بيسوق عربية أمه وأخواته وأبوه لو جمعوا فلوس مش هيحلموا يشتروها والفلوس اللي جابها دي من الكلام اللي بيطلع يقوله.. إزاي يبقى ده نضال؟.. كل الناس دي ناس مفضوحة وعندهم جرائم أخلاقية وتجارتهم شراء الغضب ويوظفوا توظيف غلط علشان يقبض من حد تاني.. بيتقاله لو سخن الدنيا يقبض".