حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص على الصعيد العاطفي والعملي، ولايستطيع أن ينجز أعماله دون تحري الدقة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.