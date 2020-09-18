حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء حلوة وعلاقات موفقة ومتوافقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.