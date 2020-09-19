حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور كسول لكنه يسيطر على كل التحديات التي تواجهه فهو نموذج للمثابرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة قد يتسبب اليوم في انخفاض طاقتك.. ومن حقك أن تتكاسل اليوم ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام الاختلاف أو الاستفزاز وتجنب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.