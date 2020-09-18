السودان: مناسيب النيل تواصل انخفاضها التدريجي

أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي، في معظم الأحباس.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية- الإثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 590 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 155 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تسجل المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.