قبل ساعة من الغلق.. "جنوب الجيزة" تستقبل 7 في ثاني أيام فتح باب الترشح

استقبلت اللجنة القضائية بمحكمة جنوب الجيزة 7 مرشحين محتملين في اليوم الثاني من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ولم يتبق على غلق باب الاستقبال سوى ساعة فقط.

وشهدت المحكمة إقبالا ضعيفا من قبل المتقدمين بأوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية، مع بداية ثاني أيام فتح باب الترشح، وسط تواجد أمنى مكثف، وإجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.