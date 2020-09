فيديو.. محمد الشرنوبي يطرح "قلبي ارتاح"

View this post on Instagram

لكل اللي ميعرفش الاغنية دي شرنوبي عملهالي مفاجأة في كتب كتابنا و من حلاوة المفاجأه انا بعيط زي ما انتم شايفين في الفيديو بس الحقيقة ان مش بس المفاجأة حلوة هي الاغنية كمان اغنية حلوة اوي فا بجد شكراً يا حبيبي @sharnouby و شكراً لاخواتي @mohamedyousry اللي كتب الاغنية و @halawany اللي وزع الاغنية و كل الفنانين اللي في الفيديو انتوا كلكم اسعدتوني اوي