فيديو.. محمد الشرنوبي يطرح "قلبي ارتاح"
كتب:
ياسمين محمود
04:25 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الشرنوبي ورندا
طرح المطرب محمد الشرنوبي، فيديو كليب "قلبي ارتاح"، وهي الأغنيه التي أهداها الشرنوبي لزوجته راندا، أثناء حفل زفافهما، واستعان ببعض لقطات من صور حفل الزفاف من أجل الكليب.
وكتبت رندا رضا زوجة الشرنوبي عبر إنستجرام: "لكل اللي ميعرفش، الأغنية دي شرنوبي عملها لي مفاجأة في كتب كتابنا، ومن حلاوة المفاجأة، أنا بعيط زي ما أنتم شايفين في الفيديو، بس الحقيقة إن مش بس المفاجأة حلوة، هي الأغنية كمان أغنية حلوة اوي فبجد شكراً يا حبيبي، وشكراً لاخواتي محمد يسري اللي كتب الأغنية والحلواني اللي وزع الأغنية، وكل الفنانين اللي في الفيديو، انتوا كلكم اسعدتوني اوي"
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لكل اللي ميعرفش الاغنية دي شرنوبي عملهالي مفاجأة في كتب كتابنا و من حلاوة المفاجأه انا بعيط زي ما انتم شايفين في الفيديو بس الحقيقة ان مش بس المفاجأة حلوة هي الاغنية كمان اغنية حلوة اوي فا بجد شكراً يا حبيبي @sharnouby و شكراً لاخواتي @mohamedyousry اللي كتب الاغنية و @halawany اللي وزع الاغنية و كل الفنانين اللي في الفيديو انتوا كلكم اسعدتوني اوي