فيديو.. محمد الشرنوبي يطرح "قلبي ارتاح"

طرح المطرب محمد الشرنوبي، فيديو كليب "قلبي ارتاح"، وهي الأغنيه التي أهداها الشرنوبي لزوجته راندا، أثناء حفل زفافهما، واستعان ببعض لقطات من صور حفل الزفاف من أجل الكليب.

وكتبت رندا رضا زوجة الشرنوبي عبر إنستجرام: "لكل اللي ميعرفش، الأغنية دي شرنوبي عملها لي مفاجأة في كتب كتابنا، ومن حلاوة المفاجأة، أنا بعيط زي ما أنتم شايفين في الفيديو، بس الحقيقة إن مش بس المفاجأة حلوة، هي الأغنية كمان أغنية حلوة اوي فبجد شكراً يا حبيبي، وشكراً لاخواتي محمد يسري اللي كتب الأغنية والحلواني اللي وزع الأغنية، وكل الفنانين اللي في الفيديو، انتوا كلكم اسعدتوني اوي"