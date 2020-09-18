التعليم العالي: إعلان نتائج المقبولين بالجامعات الأهلية الجديدة غدا

كشف الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه بدءًا من غد وحتى بعد غد الأحد، سيتم إعلان نتائج الطلاب المقبولين ببرامج وكليات الجامعات الأهلية الجديدة الثلاث "الجلالة والملك سلمان والعلمين".

شعيرة: قبول 5 آلاف طالب وطالبة بالجامعات الأهلية الثلاث

وأوضح شعيرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تفرر قبول 5 آلاف طالب بالجامعات الثلاث كمرحلة أولى العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن اختبارات القبول (المجمعة- الإنسانيات- اللغة الانجليزية)، انطلقت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وكانت باللغة الإنجليزية، ثم اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، مشيرا إلى أنه ستبدأ المقابلات الشخصية من 20 إلى 23 سبتمبر، لإطلاع الطلاب على تخصصاتهم، وكذلك التعريف بالجامعة وإمكاناتها، على أن يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٥٥ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

التعليم العالي: 55 ألف طالب وطالبة سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أصدر قرارا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة".

وأشارت المصادر إلى تكليف كل من الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، قائما بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائما بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور أشرف سعد قائما بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، والدكتور أشرف حيدر، قائما بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية.