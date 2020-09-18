ضبط سجينة بعد هروبها من مستشفى السنبلاوين بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض علي سجينة، اليوم، إثر هروبها، بعد إدعائها المرض وطلبها توقيع الكشف الطبي عليها بالمستشفى، بهدف تنفيذ خطة الهرب.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ أفاد بهروب سجينة من داخل قسم النسا بمستشفى السنبلاوين المركزي .

انتقلت مباحث مركز السنبلاوين، وبالفحص تبين هروب "ناني ح. م" 30 عامًا، ربة منزل من قرية "ميت غريطة" التابعة لمركز السنبلاوين، تقضى فترة عقوبة في 4 قضايا تبديد، وصادر ضدها أحكام بالحبس سنة مع الشغل بكل قضية.

وتبين أن السجينة ادعت شعورها بآلام الحمل، وطلبت نقلها إلي المستشفى، وهناك طلبت من الحرس الذهاب إلي الحمام، ثم بدلت ملابسها، وغافلت الحرس وهربت، وتوصلت تحريات المباحث إلى تواجدها بمحافظة الشرقية لدى إحدى صديقاتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من تحديد مكانها، وجري إلقاء القبض عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .