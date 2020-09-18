انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمطروح

انطلقت، اليوم الحمعة، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، وإشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

وقال "البلتاحي" إن تقديم الخدمة يجري من خلال 15 فريقا طبيا مدربا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى 10 فرق متحركة لجميع المواطنين من سن 40 سنة فأكثر.

وأضاف أن تقديم الخدمة الطبية من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، والذي يبدأ يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 9 مساء.

وأشار إلى أن الكشف الطبي يتوجه خلاله المواطن من خلال الرقم القومي للمنتفع مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".