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مستشفى إسنا يجري أول عملية منظار جراحي بالكتف لمريضة بنجاح

جراحات العظام الدقيقة دخلت مستشفى إسنا المركزي في التسعينيات

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
04:23 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أجرى الفريق الطبي بمستشفى إسنا التخصصى، جنوب الأقصر، أول عملية منظار جراحي بالكتف لمريضة من أهالي قرية القرايا التابعة لمركز إسنا.

وأجرى العملية الجراحية الدقيقة الدكتور خالد عبدالحليم، أستاذ جراحة المناظير وجراحات العظام والكسور بكلية طب القصر العيني، وبمشاركة الدكتور عبدالحكيم سليم استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والكسور بمستشفي اسنا التخصصي.

وتم إجراء العملية بنجاح وخرجت المريضة في حالة تحسن ملحوظ.

ومن المعروف أن جراحات العظام الدقيقة تم إدخالها إلى مستشفى إسنا المركزي في تسعينيات القرن الماضي على أيدي الدكتور عبدالحكيم سليم، بعد عودته من عمله في مستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى أسيوط الجامعي على إثر حصوله على ماجستير جراحة العظام والكسور عام 1996.

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