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انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للأمراض المزمنة في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
06:14 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة دمياط، بدء مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، اعتبارا من اليوم الجمعة، بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء والعمل فترة مسائية إضافية من الساعة 3 مساء وحتى ٩مساء.

وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أن حملة 100 مليون صحة ستتواجد بالأماكن التالية: "مركز حي أول، مركز حي رابع، مركز السنانية، المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، رعاية كفر البطيخ، وحدة أم الرضا، مركز طب أسرة فارسكور، وحدة شرباص، وحدة الرحامنة، مركز تفتيش السرو، مركز طب أسرة الزرقا، مركز سيف الدين، مركز السرو، مركز طب أسرة كفر سعد، وحدة التوفيقية، وحدة الوسطاني ووحدة كفر سعد البلد. وتستهدف خدمات المبادرة كل المواطنين داخل المحافظة.

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