دعم "قرى البنجر" بمطروح بأعمدة وكشافات إمارة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن مد شبكة الصرف الصحى لقرى "البنجر" بمركز ومدينة الحمام، ودعمها بعدد ٢٠٠ عمود إنارة و٣٠٠ كشاف.

والتقى "شعيب" بعدد من الشباب وأهالى قرى البنجر، اليوم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مسعد الشحات، رئيس مركز ومدينة الحمام، وإستمع لمطالبهم وإحتياجاتهم.

وخلال زيارته للقرية، أكد المحافظ، التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الموقع الإداري للقرى تمهيدًا لإنشاء وحدتين محليتين مع استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية، ومخاطبة شركات الإتصالات لحل أزمة ضعف شبكات المحمول فضلا عن العمل على تخفيض كثافة الفصول بالمدارس، وتوفير وسيلة مواصلات لأهالى قرى البنجر حتى مدينة الحمام، لتخفيف المعاناة عن طلاب المدارس والأهالي.