وائل غنيم لـ محمد علي: "عايز تاخد البلد في سكة أنت مش عارف هي رايحة فين"

وجه وائل غنيم، رسالة للمقاول الهارب محمد علي قائلا: "أنت بقي يا محمد يا علي قاعد بتكلمني أنك عندك مجموعة الملايكة اللي هيجوا يمسكوا البلد، وريهم لي كده، يا محمد يا علي ياللي عايز تاخد البلد في سكة أنت مش عارف هي رايحة فين، وهي أصلا مش هتروح في السكة دي، أنا خايف على الشباب".

وأضاف "غنيم"، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" في حال تم القبض على هؤلاء الشباب من قبل النظام الذي يروج له بالسوء، سيتم التعامل معهم بكل سوء: "الناس اللي جوه دي مشحونة أن دول خونة، وعايزين يخوفوا كل الخونة، وده غلط، ولعبة التخوين دي غلط".

وتابع: "الواد اللي عنده 20 سنة، وهيتعكش ويترمي في السجن، ده هيقعد محامين حقوق الإنسان يسترزقوا على قفاه، وأمه مبتعرفش تشوفه، أنت هتفيده ولا هو اللي هيصلح البلد، لا ده بيزود الأزمة، ده التهاب وسرطان بيزيد، وأنت ممعكش العلاج، والرئيس مش معاه العلاج، والعلاج معانا كلنا، والعلاج أن كل واحد فينا يهدي، وأنا بتعصب علشان تهدوا، وكله رافع السلك لفوق وقاعد بيتكلم، واللي قاعد في تركيا وبيشتم في بلده ده إهانة للشعب المصري، وبيقبضوا فلوس وياكلوا بيها كباب".

وفند: "افتحوا حساب بتاع عزام التميمي على إنستجرام هتستمتعوا، الراجل عايش حياته في لندن، وبيحرض على الدول العربية علشان تقع، ويمول الناس في قناة الشرق ومكملين، علشان يمجدوا في الإرهابيين ويشتموا في الوطنين، أنا زعلان على حال الشباب اللي بيمشوا ورا الشباب دول، وهما ناس بيلعبوا في دماغهم، تجار غضب بيضحكوا عليكوا".