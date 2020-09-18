وائل غنيم يهاجم الإخوان: "قضيتكم فالصو.. وفي الآخر متعيطوش"

وجه الناشط وائل غنيم، رسالة لدعوات الجماعة الإرهابية بتنظيم بعض المظاهرات، قائلا: "أخواتي اللي عاوزين ينزلوا خد بالك أنتوا أحرار أنا مش راكب دماغكم، بس خدوا بالكم فيه عواقب، متعيطوش".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أنا لما نزلت يوم 25 يناير، كنت نازل وأنا كاتب وصيتي، عشان مؤمن بقضيتي، ولكن أنتم لو أنتم مؤمنين بقضيتكم، بقولكم للأسف قضيتكم فالصو، قضيتي كانت ساعتها مش فالصو، بس كانت مليانة دروس توريلي القضايا الفالصو".

وتابع: "أنا شايف واحد نصاب عامل نفسه مناضل، القطريين بيخلصوا حساباتهم مع المصريين، والأتراك شادين حيلهم دلوقتي، والوضع صعب، فمحتاجين شوية دوشة في مصر، وده نصب، أنا نزلت عشان محدش قالي أعمل دوشة".