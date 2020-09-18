افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لافتتاح مسجد "آل خالد" بقرية الحريزات بمركز المنشاه، اليوم، تزامنًا مع قيام مديرية الأوقاف بافتتاح ١٣ مسجدًا آخرين بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة ٢٦ مليون جنيه، ضمن خطة إنشاء وتطوير المساجد التي تقوم بتنفيذها وزارة الأوقاف.

حضر الافتتاح كلا من الشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاه، وعدد من مشايخ وأئمة الاوقاف بسوهاج.

وقال "القاضى" إن الدولة حريصة على بناء دور العبادة وتوفير الأماكن اللائقة للمواطنين لأداء الصلوات، مشيدًا بجهود وزارة الاوقاف فى إعمار بيوت الله، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية أنشأت وطورت 19 مسجدًا، بينها 14 مسجدًا جرى تنفيذها بمعرفة الوزارة و5 مساجد تم تنفيذها بالجهود الذاتية، مشيرا إلى الإنتهاء من أعمال الفرش والتجهيز لعدد 14 مسجدا، افتتحتها المديرية اليوم.

وأكد وكيل الوزاة أن المساجد التى جرى افتتاحها اليوم، هي مساجد "الرحمن بقرية الجبيرات بطهطا، والنور بقرية السمطا بالبلينا، والتقوى بنجع الجديان بجرجا، والنور بقرية شطورة بطهطا، وعلى عبد العال بقرية الحرافشه بجهينة، وال خالد بقرية الحريزات بالمنشاه، والفتح بقرية الحبيل بالبلينا، وال حسين حسن بقرية نزالى داود بطهطا ، والنور بقرية الصفيحه بطهطا، وال سليمان سالم بقرية السوالم بطهطا، والإيمان بنجع عقل بطهطا، والرحمن بقرية الخذندراية بطهطا، وال خضير بقرية نزالى داود بطهطا، وال ليفه بقرية الحريزات بالمنشاه".