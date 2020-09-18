افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 3 مساجد بعدد من مدن المحافظة اليوم، ضمن 71 مسجدا سيجري افتتاحها على مستوى الجمهورية في 13 محافظة.

وأكد "أبو السعود" في تصريحات، أن المساجد الـ3 التي جرى افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة، هي حسن سري بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترا، حيث جرى الإحلال والتجديد على نفقة الوزارة، أما المسجد الثاني فهو حجاج العزب، بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 375 مترا، حيث جرى الإحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بأن المسجد الثالث هو مسجد التقوى بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 100 مت على نفقة الوزارة.