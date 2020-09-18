أحمد الفيشاوي عن الوشم: "مش هشيله.. ده تراث"

ما زال منشور اليوتيوبر رانيا يحيي، صديقة الراحل مصطفى حفناوي، المتعلق بمحاولتها إزالة الوشم الموجود على يده قبل دفنه، محل تداول ونقاش من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد استشارتها لشيخ كبير-لم تذكر اسمه- الذي طالبها هي وأصدقائها، بعدم تشويه جسده بعد أن أخذ ذنب رسمه لهذا الوشم، وفقا لكلامه.

وكتبت يحيى حينها عبر خاصية "استوري" بتطبيق إنستجرام: "مليون مسدج جيالي عشان موضوع الوشم، وأنا مركزة فيه بقالي كذا يوم، وامبارح قعدت مع أخوه، عشان أخد منه موافقة نجيب حد يشيله، وطبعا ده هيشوه الجلد، وكلمنا شيخ كبير، إدانا فتوى إنه ذنب وأخده خلاص، ومفيش داعي نشوهه".

ويُعد الفنان أحمد الفيشاوي، من النجوم المعروف ولعهم برسم الوشوم على جسده، حيث استطلعنا رأيه إزاء الواقعة سالفة الذكر، فقال لـ"الوطن": "أول مرة أسمع القصة دي، وعمري ما هفكر أشيل الوشوم، لأنها جزء من تراث العالم، موجود منذ مئات السنين، كما أنها جزء من تراثنا المصري، منذ عهد الفراعنة".

وأضاف: "ما زال رجال وسيدات القرى والنجوع في الصعيد، يرسمون الوشوم علي إيديهم، وبالتالي الوشم فن مثبت في تاريخنا وتراثنا".