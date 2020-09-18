محافظ مطروح يتفقد عمارات حفر الباطن لحل مشكلة المياه الجوفية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عمارات إسكان الشباب والإسكان الاجتماعى بمنطقة "حفر الباطن" بمدخل مدينة الحمام، لمتابعة حل مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية.

ووجه "شعيب" خلال زيارته للعمارات، اليوم، لتفقد منسوب المياه الجوفية، المهندس مسعد الشات رئيس مركز ومدينة الحمام، إلى سرعة إنهاء أعمال اللجنة التي جرى تشكيلها لحل الأزمة وإنهاء معاناة الأالي بحلول شهر أكتوبر.

وأكد "شعيب" أن المحافظة استعانت بمهندس إستشاري من إحدى الجامعات لتحديد مصدر المياه ووضع حلول عاجلة لخفض المنسوب ووقف مصدره.