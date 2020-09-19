مي عمر وأكرم حسني ضيفا شرف في أعمال بعضهما

بعد تعاونهما معا في مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي، والذي عرض رمضان 2019، أكرم حسني ومي عمر، ضيوف شرف في أعمال بعضهما، حيث تحل "مي"، كضيف شرف على فيلم "العميل صفر" لـ "أكرم"، فيما سيكون الأخير ضيف شرف في مسلسل الفنانة "لؤلؤ".

وأعلن الفنان أكرم حسني، منذ فترة، عبر حسابه على "تويتر"، التحضيرات لفيلمه الجديد "العميل صفر" ونشر صورة تجمعه بالمؤلف وائل عبدالله والمخرج محمد سامي، وعلق قائلا: "تحضيرات فيلم (العميل صفر) بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله (العميل صفر) إنتاج أوسكار بيكتشرز تأليف وائل عبدالله.. إخراج محمد سامي.. دعواتكم".

بينما مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي. ‏