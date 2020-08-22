التعليم: 40 ألف حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن نسبة الطلاب الذين ثبت تورطهم في عمليات الغش الالكتروني أو التشيير على صفحات الغش، أقتربت من 40 ألف طالب، مشيرا الى أن هذة النسبة تعتبر قليلة جدا، إذا ما قورنت بإجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان، والذين بلغ عددهم ما يقرب من 750 ألف طالب.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة اتبعت أسلوب جديد في مكافحة الغش هذا العام، من خلال رصد الطلاب الموجودين على جروبات الغش، ومتابعتهم بشكل خاص، لأنهم الأقرب إلى الاشتراك في الغش، نظرا لمتابعتهم الجيدة لمواقع الغش الإلكترونية.

وأكد نائب الوزير، أن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل هادئ وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والمعلمين، وجميع المشاركين في العملية الامتحانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.