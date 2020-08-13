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ختام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بجنوب سيناء دون شكاوى

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حماده الشوادفي
03:11 م | الخميس 13 أغسطس 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

اختتمت، اليوم الخميس، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أدى الامتحانات 692 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الامتحانات مرت بأمان ولم يجر رصد أي حالات إصابة فيروس كورونا بين الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى من الامتحانات، لافتًا إلى أنه لم يجر رصد أي حلات غش أو تجاوزات داخل لجان الامتحانات.

وأوضح أنه جرى تطبيق إجراءات الحماية والوقاية ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب على أعلى مستوى، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم، والجهات المنسقة للامتحانات.

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