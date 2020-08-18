رئيس الوفد الطبي المصري ببيروت: كشفنا على 300 لبناني اليوم

قال الدكتور مجدي السبع، رئيس جامعة طنطا رئيس الوفد الطبي المصري في بيروت، أنه كُلف بإعداد الفريق الطبي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأضاف في تصريحات من خلال تطبيق "زووم"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "انتقلنا إلى بيروت يوم السبت، وعملنا مسح طبي للمكان بالكامل بالمشاركة مع جامعة بيروت والمستشفى الميداني التابعة للقوات المسلحة المصرية".

وأوضح أن الفريق الطبي مكون من أطباء من التخصصات كافة، العظام، الجراحة، جراحة الجهاز الهضمي، جراحة المسالك البولية، العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وبعض عناصر الطب النفسي والامراض العصبية.

وواصل: "استأنفنا العمل بالأمس، وكشفنا على أكثر من 150 حالة في أول يوم وأكثر من 300 مريض اليوم، وسينضم وفد آخر إلينا الأسبوع المقبل".